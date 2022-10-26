Три месяца назад никто не верил в нас, – Йовичевич о ничье с Селтиком и евровесне для Шахтера

Шахтер 25 октября украл очки у Селтика в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Команды расписали мировую 1:1, которая принесла "горнякам" еврокубковую весну.

После поединка главный тренер Шахтера Игорь Йовичевич прокомментировал успех команды и ничью в Глазго. Хорватский специалист доволен игрой своих подопечных перед безумной шотландской публикой. Наставник сравнил характер своих футболистов с тем, который каждый день показывает весь украинский народ.

Ктеме Шахтер отстоял ничью в матче с Селтиком и гарантировал себе плей-офф еврокубков: видео голов

Йовичевич: Эти ребята – герои

"Все понравилось. Когда результат такой, как следует, когда ничья по вкусу, как победа, то это очень положительные эмоции для меня лично как тренера и для всей команды. Мы действительно ждали тяжелой игры, и все европейские команды знают, что играть здесь, на "Селтик Парк", перед 57 тысячами человек – это нелегко и для более опытных команд, однако мы настолько отважны, настолько храбры, что думаем не столько о последствиях, сколько о своих перформансах, о своей игре, когда команда показывает, что в течение матча может изменить темп и ритм, стать протагонистом, терпеть, контратаковать и показать характер", – рассказал хорват.

Йовичевич напомнил, что перед стартом Лиги чемпионов в его команду никто не верил.

Тот характер, который показывает украинский народ, борющийся за нашу свободу, всех нас. В том числе за спортсменов, играющих и представляющих Украину на самой большой сцене – Лиге чемпионов. Этот результат очень важен для нас. Мы воспринимаем это как большой успех. Ведь три месяца тому назад никто не верил в нас, однако мы верили. Мы верили в ежедневную работу. И это просто следствие той семейной атмосферы, которую мы создали. Эти ребята – герои, действительно герои,

– добавил тренер "горняков".

О фейле года от Сикана

Йовичевич поддержал Данила Сикана, не реализовавшего убийственный момент перед пустыми воротами. Этот момент мог принести Шахтеру три очка, но он не смог бы место дончан в турнирной таблице в группе. Ведь Лейпциг довольно неожиданно обыграл Реал 3:2.

"Даниил расстроен, что не забил тот мяч в хорошем моменте, но он является частью команды, а команда забивает вместе и проигрывает вместе. Это неотъемлемая часть футбола, и мы воспринимаем это как футбол. Реал Мадрид забил нам на последних секундах – и это футбол. Мы должны поддержать его. Поддерживая его, мы поддерживаем самих себя и команду", – заверил наставник.

Что не убивает тебя, то делает сильнее. И мы – семья. На самом деле семья. И все ребята уже к нему подошли, все тренеры, чтобы поднять голову. Ведь из "Селтик Парк" мало кто выходит так гордо, как мы,

– заметил Игорь Йовичевич.

"Мы знаем, что украинские солдаты дерутся и, к сожалению, гибнут каждый день"

Тренер Шахтера видит большую ответственность перед 40 миллионами украинцев. Йовичевич добавил, что команда ощущает огромную поддержку украинских болельщиков.

Мы знаем, что украинские солдаты дерутся и, к сожалению, гибнут каждый день. Постоянно помним об этом и пытаемся перенести их храбрость на футбольное поле. Сложно обрисовать эти эмоции. Идет война. И, как вам известно, я хорват по национальности, однако знаю украинцев уже 20 лет и прекрасно понимаю всю ситуацию. Однако важно также понимать ментальность происходящего. Поэтому мы чувствовали всю ответственность и гордость за то, что представляем Украину. Мы сражались до конца и верили, что можем победить. Это было непросто. И вообще вся эта политическая ситуация – она тяжелая. Но мы должны бороться дальше,

– заявил наставник донецкого клуба.

Решающее сражение за плей-офф ЛЧ

В последнем матче группового раунда Шахтер определит, где продолжит еврокубковую весну – в Лиге чемпионов или снизится в Лигу Европы. Йовичевич не делает дерзких и смелых прогнозов, а даже называет будущего соперника Лейпцига фаворитом их противостояния.

Однако заверил, что команда сделает все возможное, чтобы порадовать болельщиков красивой игрой и желаемым результатом.

Как выйдет, не знаю. Но будет сражение. Я счастлив, что мы уже приобрели статус участника еврокубков весной. Это большой успех. Однако каждый из нас имеет мечту, которую никто не может забрать – преодолеть группу и идти все дальше и дальше. Соперник знает, как мы играем тактически, но не знает, что в наших душах и сердцах. И то, за кого мы играем – это очень важно. Это наша сила,

– подытожил с надеждой Йовичевич.

Вторая встреча с Лейпцигом состоится 2 ноября. Перед поединком между командами разница в 3 очка в пользу немецкого клуба. Однако победа принесет Шахтеру второе место и плей-офф Лиги чемпионов.