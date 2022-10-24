Решающая игра: кто покажет онлайн матч Селтик – Шахтер в Лиге чемпионов в Украине

Донецкий Шахтер во вторник, 25 октября, сыграет против шотландского Селтика матч Лиги чемпионов. От этого матча будет зависеть место "горняков" в группе. И эта игра будет доступна для просмотра в Украине.

Шахтер ведет борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов. И победа в матче против Селтика значительно улучшит шансы "горняков". Кроме того, победа или ничья гарантирует украинской команде минимум выход в плей-офф Лиги Европы.

Достойно внимания Главное – не проиграть: чего ожидать от Шахтера в матче против Селтика в Лиге чемпионов

В предыдущем матче между этими командами была зафиксирована ничья. Зработаное очко в этом матче стало единственным для "кельтов" в группе. А оба домашних матча в Глазго они проиграли. Так что в игре против Шахтера футболисты шотландского клуба будут пытаться прервать неудачную серию.

Селтик – Шахтер где смотреть онлайн

В Украине есть несколько легальных способов смотреть матч Селтик – Шахтер онлайн. Основной – на платформе Megogo, являющейся официальным транслятором матчей Лиги чемпионов. Кроме матча Селтик – Шахтер, там можно будет глянуть и остальные матчи Лиги чемпионов. А в четверг – матчи Динамо в Лиге Европы и Днепр-1 в Лиге конференций.

Трансляция матча Селтик – Шахтер доступна только по подписке "Максимальная".

Кроме того, трансляция матча будет доступна и на платформе VoliaTV, тоже официально показывающей матчи Лиги чемпионов в Украине.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Селтик – Шахтер.