Уже один украинец "растворился" в этой команде: культовый клуб из Шотландии нацелился на Лунина

Карьера Андрея Лунина в Реале подходит к своему логическому окончанию. В конце текущего сезона-2023/2024 у украинского голкипера заканчивается контракт с испанским грандом, который готов попрощаться с Андреем.

Украинец продолжает отбывать роль в Мадриде и быть вторым номером команды даже в отсутствие травмированного Тибо Куртуа, который восстановится не быстрее апреля 2024-го.

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Будущее может завести в Шотландию

Лунин мог стать первым номером испанского гранда, если бы не решение клуба взять в аренду голкипера Челси Кепу, крепко закрепившего с собой место во владении мадридцев. Андрей, успевший до этой аренды испанца дважды сыграть за Реал в текущем сезоне-2023/2024, снова "греет" ряд запасных.

Параллельно с тем в СМИ появилась информация о заинтересованности Лунином легендарного клуба из Шотландии Селтик. Там видят в 24-летнем украинце замену опытному Джо Харту, который скоро планирует повесить бутсы на гвоздь.

Существует малая вероятность того, что Селтик может приобрести Лунина уже этой зимой. Ведь у Андрея будет еще действовать контракт с Реалом. Да и вряд ли "сливочные" захотят так рисковать, оставаясь без резервного вратаря с опытом игры на большом уровне, пока до конца не восстановится Куртуа.

Кроме Лунина Селтик заинтересовался голкипером Ливерпуля Куивином Келлехером, которого тоже не отпустят его посреди сезона.

Украинский след в Селтике