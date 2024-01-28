Голевое затишье украинцев: Жирона минимально одолела команду легендарного Бенитеса – видео

Подопечные Мичела в рамках 22-го тура чемпионата Испании посетили Сельту. Чтобы продолжить борьбу за чемпионство Жирона обязана была побеждать аутсайдера.

Сельта– Жирона 0:1

Гол: Порту, 20

В воскресенье, 28 января, на стадионе "Балаидос" в городе Виго Сельта принимала Жирону. Главный тренер "бело-красных" Мичел решил не экспериментировать с составом и выставил на игру обоих украинцев, пишет 24 Канал.

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Трудовая победа Жироны

Артем Довбик уже в начале матча имел возможность открыть счет. Таранный форвард пробил головой с близкого расстояния, но вратарь Сельты отвел опасность, переведя мяч на угловой.

И все же "бело-красные" добились своего на 20-й минуте матча. Вингер "жиронцев" Порту воспользовался пасом Гутьерреса и пробил в нижний угол ворот.

В первом тайме Цыганков мог удвоить счет, но неудачно пробил, отправив мяч над перекладиной. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Жироны.

Во второй половине встречи знаменитый Рафа Бенитес заменами попытался переломить ход матча, чтобы спасти хотя бы очко. Однако Жирона рационально довела матч до победного завершения.

Благодаря этой победе команда Мичела обошла Реал в турнирной таблице. У Жироны 55 баллов, но у "сливочных" (54 очка) есть игра в запасе.

Сельта осталась в небезопасной зоне. Команда Бенитеса всего на два пункта опережает Кадис, занимающий 18 место.

Видеообзор матча Сельта– Жирона