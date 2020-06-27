У рамках 32-го туру іспанської Ла Ліги "Барселона" втратила очки у виїзному матчі з "Сельтою". Гра завершилася з рахунком 2:2.

Сельта – Барселона 2:2 Голи: Смолов, 50, Аспас, 88 – Суарес, 20, 67 Дивіться також Легендарний гравець "Баварії" несподівано повернувся в футбол Гості вийшли вперед на 20-й хвилині – відзначився Суарес. Господарям вдалося відігратися практично відразу після перерви – гол на рахунку Смолова. Зв'язка Мессі і Суареса спрацювала знову. Уругваєць оформив дубль на 67-й хвилині. Втім, "Сельта" зуміла відігратися і вдруге: остаточний рахунок зустрічі встановив Яго Аспас. "Барселона" вийшла на одноосібне перше місце в турнірній таблиці Прімери, набравши 69 очок. "Сельта" займає 16 позицію з 34 очками в активі.

У наступному турі "блауграна"с 30 червня прийматимуть "Атлетіко". "Сельта" в цей же день зіграє проти "Мальорки". Сельта – Барселона відеоогляд матчу