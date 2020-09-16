Украинский футболист Евгений Селезнев проводит тренировку вместе с боксером Александром Усиком.

Селезнев выложил фотографии из тренировочного лагеря боксера. При этом если на первых фото был сам Селезнев после тренировки. это уже на следующих фотографиях есть и сам Усик.

"Спасибо Усику за возможность потренироваться с чемпионами", – подписал фотографию в Instagram Селезнев.

Отметим, что Евгений Селезнев вернулся в украинский чемпионат. Игрок подписал контракт с "Колосом" из Ковалевки. Он сыграл за команду в товарищеском матче с "Динамо", но за игрой УПЛ против "Львова" наблюдал с трибун.

Однако Селезнев попал в список 23 футболистов "Колоса", которые отправились в Грецию на матч квалификации Лиги Европы против "Ариса". Этот матч запланирован на 17 сентября.

Что касается Усика, то боксер готовится к бою против Дерека Чисоры. Предварительная дата боя – 31 октября.