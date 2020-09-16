Український футболіст Євген Селезньов проводить тренування разом з боксером Олександром Усиком.

Селезньов виклав фотографії з тренувального табору боксера. При цьому якщо на перших фото був сам Селезньов після тренування. то вже на наступних фотографіях є й сам Усик.

"Дякую Усику за можливість потренуватися з чемпіонами", – підписав фотографію в Instagram Селезньов.

Відзначимо, що Євген Селезньов повернувся до українського чемпіонату. Гравець підписав контракт з "Колосом" з Ковалівки. Він зіграв за команду у товариському матчі з "Динамо", але за грою УПЛ проти "Львова" спостерігав з трибун.

Однак Селезньов потрапив у перелік 23 футболістів "Колоса", які відправилися до Греції на матч кваліфікації Ліги Європи проти "Аріса". Цей матч запланований на 17 вересня.

Щодо Усика, то боксер готується до бою проти Дерека Чісори. Попередня дата бою – 31 жовтня.