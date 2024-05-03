Секс-символ Евро-2024: тренер сборной Украины возглавил неожиданный рейтинг
Источник:Gazeta Sporturilor
Сборная Украины квалифицировалась на чемпионат Европы-2024 по футболу по результатам плей-офф отбора. Евро-2024 начнется уже 14 июня.
В 2023 году национальную команду Украины возглавил Сергей Ребров. До его назначения исполняющим обязанности тренера был Руслан Ротань.
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Неожиданный рейтинг, который возглавил Сергей Ребров
Незадолго до начала Евро-2024 компания Ticketgum создала игру. С помощью технологий искусственного интеллекта она определила 10 самых сексуальных тренеров на чемпионате Европы-2024.
Рейтинг составлялся по различным характеристикам. Среди них изображение лица, рост, доход, подписчики в социальных сетях и тому подобное.
Возглавил этот рейтинг наставник сборной Украины по футболу Сергей Ребров. В топ-3 вошли также Эдвард Йорданеску (Румыния) и Михал Побеж (Польша).
10 самых сексуальных тренеров Евро-2024
- Сергей Ребров (Украина).
- Эдвард Йорданеску (Румыния).
- Михал Побеж (Польша).
- Доменико Тедеско (Бельгия).
- Гарет Сайтгейт (Англия).
- Роберто Мартинес (Португалия).
- Франческо Кальцона (Словакия).
- Златко Далич (Хорватия).
- Стив Кларк (Шотландия).
- Марко Росси (Венгрия).
Матчи группового этапа сборной Украины на Евро-2024
- Румыния – Украина (17 июня).
- Словакия – Украина (21 июня).
- Украина – Бельгия (26 июня).