Секс-символ Евро-2024: тренер сборной Украины возглавил неожиданный рейтинг

Сборная Украины квалифицировалась на чемпионат Европы-2024 по футболу по результатам плей-офф отбора. Евро-2024 начнется уже 14 июня.

В 2023 году национальную команду Украины возглавил Сергей Ребров. До его назначения исполняющим обязанности тренера был Руслан Ротань.

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Неожиданный рейтинг, который возглавил Сергей Ребров

Незадолго до начала Евро-2024 компания Ticketgum создала игру. С помощью технологий искусственного интеллекта она определила 10 самых сексуальных тренеров на чемпионате Европы-2024.

Рейтинг составлялся по различным характеристикам. Среди них изображение лица, рост, доход, подписчики в социальных сетях и тому подобное.

Возглавил этот рейтинг наставник сборной Украины по футболу Сергей Ребров. В топ-3 вошли также Эдвард Йорданеску (Румыния) и Михал Побеж (Польша).

10 самых сексуальных тренеров Евро-2024

Сергей Ребров (Украина). Эдвард Йорданеску (Румыния). Михал Побеж (Польша). Доменико Тедеско (Бельгия). Гарет Сайтгейт (Англия). Роберто Мартинес (Португалия). Франческо Кальцона (Словакия). Златко Далич (Хорватия). Стив Кларк (Шотландия). Марко Росси (Венгрия).

Матчи группового этапа сборной Украины на Евро-2024

Румыния – Украина (17 июня).

Словакия – Украина (21 июня).

Украина – Бельгия (26 июня).

Сергей Ребров имеет также опыт работы тренера в таких командах, как Динамо, Аль-Ахли, Ференцварош и Аль-Айн. Впервые он стал наставником в 2014 году.