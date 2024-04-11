В конце марта сборная Украины оформила выход на чемпионат Европы-2024. Наша команда одолела в плей-офф квалификации Боснию и Герцеговину и Исландию.

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Ребров имеет среднюю зарплату

Почти год назад сборную возглавил Сергей Ребров, под руководством которого "сине-желтые" и совершили прорыв. Тем временем, французские СМИ обнародовали рейтинг зарплат всех тренеров-участников Евро-2024.

Согласно источнику, зарплата Реброва составляет 1,25 миллиона евро в год, то есть около 100 тысяч в месяц. По этому показателю Сергей не выходит в топ-10 наставников Евро.

Украинец делит 13-14 места с главным тренером сборной Испании Луисом де ла Фуэнте. Возглавил рейтинг наставник сборной Англии Гарет Саутгейт, который получает в 4,5 раза больше Реброва – 5,8 миллиона в год.

Рейтинг зарплат тренеров на Евро-2024:

Гарет Саутгейт (Англия) – 5,8 миллиона евро Юлиан Нагельсманн (Германия) – 4,8 миллиона евро Роберто Мартинес (Португалия) – 4 миллиона евро Дидье Дешам (Франция) – 3,8 миллиона евро Лучано Спаллетти (Италия) – 3 миллиона евро Рональд Куман (Нидерланды) – 3 миллиона евро Винченцо Монтелла (Италия) – 1,8 миллиона евро Мурат Якин (Швейцария) – 1,6 миллиона евро Ральф Рангник (Австрия) – 1,5 миллиона евро Доменико Тедеско (Бельгия) – 1,5 миллиона евро Златко Далич (Хорватия) – 1,5 миллиона евро Драган Стойкович (Сербия) – 1,4 миллиона евро Луис де ла Фуэнте (Испания) – 1,25 миллиона евро Сергей Ребров (Украина) – 1,25 миллиона евро Каспер Хьюлманд (Дания) – 1,15 миллиона евро Силвиньо (Албания) – 750 тысяч евро Михал Пробеж (Польша) – 560 тысяч евро Стив Кларк (Шотландия) – 550 тысяч евро Франческо Кальцона (Словакия) – 540 тысяч евро Марко Росси (Венгрия) – 300 тысяч евро Матьяж Кек (Словения) – 300 тысяч евро Иван Гашек (Чехия) – 250 тысяч евро Эдвард Йорданеску (Румыния) – 240 тысяч евро Вилли Саньоль (Грузия) – 200 тысяч евро

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Замыкает топ-десятку тренер соперника сборной Украины Доменико Тедеско. Итальянец во главе Бельгии зарабатывает 1,5 миллиона в год. Меньше всего же получает коуч сборной Грузии Вилли Саньоль – 200 тысяч евро.

Напомним, что Украина попала в группу Е на Евро-2024, где будет противостоять Бельгии, Румынии и Словакии. Матчи турнира состоятся с 14 июня по 14 июля в Германии.