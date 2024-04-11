В конце марта сборная Украины оформила выход на чемпионат Европы-2024. Наша команда одолела в плей-офф квалификации Боснию и Герцеговину и Исландию.
По теме Евро-2024 в Германии: список участников, состав групп и полный календарь матчей
Ребров имеет среднюю зарплату
Почти год назад сборную возглавил Сергей Ребров, под руководством которого "сине-желтые" и совершили прорыв. Тем временем, французские СМИ обнародовали рейтинг зарплат всех тренеров-участников Евро-2024.
Согласно источнику, зарплата Реброва составляет 1,25 миллиона евро в год, то есть около 100 тысяч в месяц. По этому показателю Сергей не выходит в топ-10 наставников Евро.
Украинец делит 13-14 места с главным тренером сборной Испании Луисом де ла Фуэнте. Возглавил рейтинг наставник сборной Англии Гарет Саутгейт, который получает в 4,5 раза больше Реброва – 5,8 миллиона в год.
Рейтинг зарплат тренеров на Евро-2024:
- Гарет Саутгейт (Англия) – 5,8 миллиона евро
- Юлиан Нагельсманн (Германия) – 4,8 миллиона евро
- Роберто Мартинес (Португалия) – 4 миллиона евро
- Дидье Дешам (Франция) – 3,8 миллиона евро
- Лучано Спаллетти (Италия) – 3 миллиона евро
- Рональд Куман (Нидерланды) – 3 миллиона евро
- Винченцо Монтелла (Италия) – 1,8 миллиона евро
- Мурат Якин (Швейцария) – 1,6 миллиона евро
- Ральф Рангник (Австрия) – 1,5 миллиона евро
- Доменико Тедеско (Бельгия) – 1,5 миллиона евро
- Златко Далич (Хорватия) – 1,5 миллиона евро
- Драган Стойкович (Сербия) – 1,4 миллиона евро
- Луис де ла Фуэнте (Испания) – 1,25 миллиона евро
- Сергей Ребров (Украина) – 1,25 миллиона евро
- Каспер Хьюлманд (Дания) – 1,15 миллиона евро
- Силвиньо (Албания) – 750 тысяч евро
- Михал Пробеж (Польша) – 560 тысяч евро
- Стив Кларк (Шотландия) – 550 тысяч евро
- Франческо Кальцона (Словакия) – 540 тысяч евро
- Марко Росси (Венгрия) – 300 тысяч евро
- Матьяж Кек (Словения) – 300 тысяч евро
- Иван Гашек (Чехия) – 250 тысяч евро
- Эдвард Йорданеску (Румыния) – 240 тысяч евро
- Вилли Саньоль (Грузия) – 200 тысяч евро
Читайте также Как Украина выступала на Евро: скандал в Донецке, провал Фоменко и спасительный гол Довбыка
Замыкает топ-десятку тренер соперника сборной Украины Доменико Тедеско. Итальянец во главе Бельгии зарабатывает 1,5 миллиона в год. Меньше всего же получает коуч сборной Грузии Вилли Саньоль – 200 тысяч евро.
Напомним, что Украина попала в группу Е на Евро-2024, где будет противостоять Бельгии, Румынии и Словакии. Матчи турнира состоятся с 14 июня по 14 июля в Германии.