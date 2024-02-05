Лунин устроил феерию в игре с Атлетико: видео огненных сейвов от вратаря Реала

Мадридское дерби завершилось вничью из-за ошибок Реала в защите. Впрочем, к игре Андрея Лунина нет никаких претензий, ведь украинец несколько раз спасал свою команду.

В центральном матче 23 тура Ла Лиги мадридский Реал встречался с соседями по городу Атлетико. Победа позволила бы команде Карло Анчелотти закрепиться на первой строчке, пишет 24 канал.

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"Бланкос" вышли вперед в первом тайме благодаря Браиму Диасу. Хозяева вели игру к победе, хотя Атлетико прижал соперника и мог несколько раз сравнять счет.

Одним из лучших игроков матча стал вратарь Реала Андрей Лунин. Украинец совершил четыре сейва после опасных моментов от Мораты, Витселя и Гризманна.

Видео нарезка лучших сейвов Лунина в матче против Атлетико:

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Популярный ресурс Whoscored оценил игру Лунина в 7,2 балла. Выше имели только Браим Диас, Тони Кроос и Антуан Гризманн. Впрочем, к сожалению, удержать ворота сухими Андрею не удалось.

В компенсированное время защита Реала дал Маркосу Льоренте в упор головой расстрелять Лунина и вырвать ничью для Атлетико. Подопечные Анчелотти остаются первыми в турнирной таблице, имея два балла преимущества над Жироной.

. В сезоне 2023-2024 Лунин чередует место в основе с Кепой Аррисабалагой, но в последних матчах чаще выходит с первых минут. В 15-ти встречах этого сезона на счету Андрея шесть клиншитов.