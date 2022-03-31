Сейчас не до футбола, – футболист Днепра-1 Лучкевич помогает ВСУ
Источник:СК Днепр-1
Спортсмены все больше помогают украинскому народу и армии, которая дает достойный отпор захватчикам. Полузащитник Днепра-1 Валерий Лучкевич выразил свое мнение о военном действии в родной стране.
Лучкевич: Делать все для окончания войны
26-летний футболист считает, что пришло время, когда футбол отошел на другой план. Сейчас главной целью вплоть до победы Украины является помощь ВСУ.
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Если и проводить соревнования, то благотворительные, где будут собираться средства на нужды украинских защитников или на закупку гуманитарной помощи.
Мое предложение сейчас одно – помогать нашим военным и делать все для окончания войны. Сейчас действительно не до футбола. О спорте сегодня можно говорить разве что в контексте таких турниров: проводить их для поддержки военных и сбора средств или гуманитарной помощи. И вообще каждый в своей отрасли должен использовать любую возможность для помощи украинской армии,
– рассказал Лучкевич.
Валерий поблагодарил Владимира Адамюка и Назария Русина, которые помогли найти безопасное место семье днепрянина.
Также футболист Днепра-1 получал сообщения с помощью бывших одноклубников из Бельгии.
Карьера Валерия Лучкевича
- Большинство своей карьеры провел в Украине, играя за Днепр.
- Имеет опыт выступлений в бельгийском стандарте. Но закрепить в иностранной команде не смог, потому ездил в аренду в Александрию, в которую в 2019 году был продан.
- В 2021 году перешел в Днепр-1.
- В сезоне-2021/2022 Лучкевич отыграл 15 матчей, в которых отличился 4 ассистами.