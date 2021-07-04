Сегодня сыграли роль эпизоды, где не доиграли до конца, – Шевченко о поражении сборной Англии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение команды в четвертьфинале Евро-2020 в матче против Англии.

"Сегодня сыграли роль эпизоды, где не доиграли до конца. Знали, что у англичан было преимущество на стандартах", – рассказал Андрей Шевченко.

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Он также отметил и потерю центрального защитника Сергея Кривцова, которая тоже стала решающей. Ведь игрок мог побороться на "втором этаже".

Кривцов получил травму на 35-й минуте матча. Его заменил полузащитник Виктор Цыганков. Сборная Украины во втором тайме пропустила три гола именно ударом головой. Два из них – после стандартов.

Однако Шевченко нашел и за что похвалить сборную.

"Несмотря на ошибки, команда не отказывалась от своей структуры. Были хорошие эпизоды, когда контролировали игру, создавали моменты", – отметил тренер сборной. Но признал, что разница в классе между игроками тоже сказалась.

Еще одной проблемой для сборной Украины стали травмы игроков. Среди них и Руслана Малиновского, который не сумел сыграть в матче против Англии.

Однако Шевченко отказался делать итоги выступлений сборной Украины на Евро-2020. Он пообещал это сделать по возвращении команды в Киев.