Там не нужно думать: Самуэльсон объяснил, почему у него мало шансов выиграть выборы в МОК

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон известен не только своими результатами, но и благодаря многочисленным заявлениям об использовании спортсменами допинга. Впрочем, по его мнению, выстроить политическую карьеру ему будет сложно.

Олимпийский чемпион Себастьян Самуэльсон рассказал, что задумывается о политической карьере. По его словам, он хотел бы попытаться стать спортивным политиком.

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Самуэльсон задумывается о политической карьере

Я интересуюсь спортивной политикой. Борьба с допингом, коррупция в спорте, использование спорта для отмывания денег. Не думаю, что я выиграю какие-либо выборы, потому что я слишком четко выражаю свое мнение, – сказал Самуэльсон.

Отметим, что шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон завоевал золото и серебро на Олимпийских играх 2018 года. В 2021 году Самуэльсон выиграл три медали на чемпионате мира: серебро и две бронзы.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут участвовать в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.