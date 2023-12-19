Олімпійський чемпіон Себастьян Самуельсон розповів, що замислюється над політичною кар’єрою. За його словами, він хотів би спробувати стати спортивним політиком.

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Самуельсон замислюється над політичною кар'єрою

Я цікавлюся спортивною політикою. Боротьба з допінгом, корупція в спорті, використання спорту для відмивання грошей тощо. Не думаю, що я виграю будь-які вибори, тому що я занадто чітко висловлюю свою думку, – сказав Самуельсон.

Зазначимо, що шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон виборов золото і срібло на Олімпійських іграх 2018 року. У 2021 році Самуельсон виграв три медалі на чемпіонаті світу: срібло і дві бронзи.

Важливо. 8 грудня МОК оголосив про допуск росіян і білорусів до Олімпіади в Парижі. Вони зможуть брати участь у турнірі як індивідуальні нейтральні спортсмени.