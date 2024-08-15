Это предательство, – Захарова о смене гражданства боксера Акилова

Олимпийская чемпионка и вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова отреагировала на смену гражданства боксера Филиппа Акилова. Она считает так действия предательством.

Во вторник, 30 июля, на олимпийском ринге встретились два украинца с разным гражданством – Александр Хижняк и Филипп Акилов. Второй выступает за Венгрию.

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Комментарий Захаровой об Акилове

Стелла считает действия боксера предательством, ведь тот сменил гражданство в такое трудное для страны время.

Это предательство, потому что в такую минуту с корабля не убегают, а помогают выплывать до конца. Это мое мнение. Поверьте, война закончится, и мы еще покажем насколько мы сильная нация, насколько мы способны бороться с США, Китаем, Францией. Мы можем это сделать,

– рассказала Захарова.

Филипп Акилов в интервью признавался, что считает себя венгром

Отметим, что Филипп Акилов родился в Бахмуте, а на момент начала полномасштабной войны находился в Мариуполе, из которого через Россию смог выехать в Европу. Перед началом боев за Бахмут забрал к себе и родителей. С 2023 года начал представлять Венгрию на спортивной арене.