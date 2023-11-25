Вспомнили о дружбе со времен СССР: африканская сборная рассказала о мечте сыграть против России
Российская сборная продолжает коллекционировать матчи против топовых в кавычках сборных мира. Очередная национальная команда с африканского континента захотела провести игру против страны-агрессора.
В этот раз свою приверженность России проявила футбольная сборная Танзании, которая с нетерпением ждет товарищеского матча против страны-террориста. Пока неизвестно, на поле какой стороны состоится этот спарринг. Однако это не единственная африканская сборная, мечтающая об игре с россиянами,пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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"Россия – хороший партнер с отличной репутацией для Занзибара"
По словам президента Федерации футбола Занзибара Сулеймана Джабира, они уже начали переговоры с Россией по поводу товарищеского поединка против местной сборной Занзибара. Футбольный представитель непризнанного государства, входящего в состав Танзании, сделал абсурдное заявление о дружбе с Россией и даже вспомнил времена СССР.
Россия – хороший партнер с отличной репутацией для Занзибара. Дружба между нашими странами длится очень долго, еще со времен СССР, и мы ценим все отношения с этой страной и спортом,
– заявил Джабир.
Отметим, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину сборная страны-террориста провела 11 товарищеских матчей (три – в 2022 году). Недавно 20 ноября российские футболисты сыграли спарринг против сборной Кубы, в котором наколотили в ворота соперника 8 голов (8:0). Российская пресса заметила, что игра против Кубы учтена в рейтинге ФИФА.
- Интересно, что в сборной Танзании выступает левый защитник донецкого Шахтера Новатус Мироши, который до конца сезона-2023/2024 находится в аренде из бельгийского Зюлте-Варегем. Участвовал в 4-х матчах "кротов".
- За его спиной 16 сыгранных матчей за сборную Танзании, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу. Выступает за главную команду своей страны с сентября 2021 года. Также провел 3 поединка за команду Танзании U-20.