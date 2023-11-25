В этот раз свою приверженность России проявила футбольная сборная Танзании, которая с нетерпением ждет товарищеского матча против страны-террориста. Пока неизвестно, на поле какой стороны состоится этот спарринг. Однако это не единственная африканская сборная, мечтающая об игре с россиянами,пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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"Россия – хороший партнер с отличной репутацией для Занзибара"

По словам президента Федерации футбола Занзибара Сулеймана Джабира, они уже начали переговоры с Россией по поводу товарищеского поединка против местной сборной Занзибара. Футбольный представитель непризнанного государства, входящего в состав Танзании, сделал абсурдное заявление о дружбе с Россией и даже вспомнил времена СССР.

Россия – хороший партнер с отличной репутацией для Занзибара. Дружба между нашими странами длится очень долго, еще со времен СССР, и мы ценим все отношения с этой страной и спортом,

– заявил Джабир.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину сборная страны-террориста провела 11 товарищеских матчей (три – в 2022 году). Недавно 20 ноября российские футболисты сыграли спарринг против сборной Кубы, в котором наколотили в ворота соперника 8 голов (8:0). Российская пресса заметила, что игра против Кубы учтена в рейтинге ФИФА.