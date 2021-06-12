Крістіан Еріксен втрати свідомість наприкінці першого тайму. Спочатку арбітр зупинив гру, щоб медики надали йому допомогу. Але гравцю знадобилася екстрена допомога. Цілком ймовірно, що в нього стався серцевий напад.

Детальніше Крістіан Еріксен втратив свідомість під час матчу Євро-2020: медики на полі провели реанімацію

Після цього в УЄФА вирішили зупинити гру.

Матч відновлять о 21:30 за київським часом. Обидві команди погодилися дограти гру.

Спочатку вони зіграють чотири хвилини першого тайму, які залишилися. Після цього буде 5 хвилин перерви. І тоді – другий тайм.

Матч між збірними Бельгії та Росії, який запланований на 22:00, розпочнеться згідно з розкладом.