Матч начался минутой молчания. Также перед игрой хозяева арены показали ролик в поддержку Украины.

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А лидер украинской команды Артем Пустовой вышел на матч с надписью на лице "No war".



Капитан сборной / Фото Скриншот по трансляции

Сборной Украины, к сожалению, не удалось победить. Матч закончился со счётом 74:88 в пользу испанцев. Однако даже несмотря на поражение, местные болельщики провожали аплодисментами украинскую команду.

Испанцы оценили поступок украинцев, которые собрались и вышли на паркет, когда в Украину вошла российская армия.

Видео обзор поединка