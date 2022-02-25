Матч розпочався хвилиною мовчання. Також перед грою господарі арени показали ролик на підтримку України.
Читайте також Футболісти Наполі та Барселони вийшли на матч ліги Європи з банером "Стоп війна"
А лідер української команди Артем Пустовий вийшов на матч з написом на обличчі "No war".
Капітан збірної / Фото скриншот з трансляції
Збірній Україні, на жаль, не вдалося перемогти. Матч закінчився з рахунком 74:88 на користь іспанців. Проте навіть попри поразку місцеві вболівальники проводжали оплесками українську команду.
Іспанці оцінили вчинок українців, які змогли зібратися та вийшли на паркет, коли в Україну ввійшла російська армія.
Відеоогляд поєдинку