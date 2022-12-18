Главный тренер "желто-черных" расстроен, что сборная Украины не смогла продемонстрировать свои силы на чемпионате мира-2022 в Катаре. Он уверен, что украинцы могли достойно выступить и достичь вершин, поскольку это под силу.

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Комплименты иностранца

Тренер считает, что в современном футболе может пропасть такое понятие как фаворит и аутсайдер. Рассказал о возможном успехе Украины:

"Как тренер могу выделить на чемпионате мира такое: сейчас любая сборная может обыграть своего соперника. Это свидетельствует о том, что футбол выровнялся. Я представлял себе, как бы сборная Украины играла на этом чемпионате мира. Думаю, она стала бы одним из ярких его участников. Как, например, Япония, Корея, Сенегал, Камерун… Для украинской сборной это стало бы толчком, чтобы двигаться вперед", – рассказал Кучук.

Также белорус рассказал об уровне футбола в Украине. Считает, что сложная ситуация в государстве только укрепляет спортсменов и делает их сильнее. Кучук еще сравнил нашу сборную с топ-командой:

"Жизнь продолжается, мы работаем дальше. Некоторые говорят, что уровень украинского футбола упал, однако я считаю, что он поднимается. Объясню такой тезис легко: уровень футболистов, которые будут играть уже после этой кровавой войны, будет выше, придут те молодые игроки, которые будут расти в настолько сложных условиях, что станут более закаленными до различных испытаний. После матча Хорватия – Аргентина я понял, что важным фактором победы стал бойцовский дух аргентинцев. Такой же воинственный дух есть и у украинцев, который будет очень помогать во время поединков", – считает тренер.

Сборная Украины заняла второе место в квалификационном этапе ЧМ-2022, что позволило им сыграть в плей-офф раунде отбора. "Сине-желтые" сначала победили сборную Шотландии (3:1), но в шаге от мундиаля остановились, уступив сборной Уэльса (1:0).