Позорное поражение по пенальти в 1/8 финала чемпионата мира от Марокко повлекли за собой кадровые изменения на тренерском момтике "фурии рохи". В четверг, 8 декабря, стало известно об отставке Луиса Энрике.

Читайте также Вратарь Марокко Боно повторил уникальное достижение Шовковского на чемпионате мира 2022

Однако место главного тренера недолго оставалось вакантным. Королевская федерация футбола Испании уже определилась с преемником Луиса Энрике. Им станет Луис де ла Фуэнте, ранее работавший с молодежной командой Іспании U-21.

Совет директоров испанской федерации утвердит 61-летнего специалиста в понедельник 12 декабря. В этот же день Луис де ла Фуэнте будет официально представлен в качестве нового главного тренера.

Что известно о Луисе де ла Фуэнте