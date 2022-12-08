Позорное поражение по пенальти в 1/8 финала чемпионата мира от Марокко повлекли за собой кадровые изменения на тренерском момтике "фурии рохи". В четверг, 8 декабря, стало известно об отставке Луиса Энрике.
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Однако место главного тренера недолго оставалось вакантным. Королевская федерация футбола Испании уже определилась с преемником Луиса Энрике. Им станет Луис де ла Фуэнте, ранее работавший с молодежной командой Іспании U-21.
Совет директоров испанской федерации утвердит 61-летнего специалиста в понедельник 12 декабря. В этот же день Луис де ла Фуэнте будет официально представлен в качестве нового главного тренера.
Что известно о Луисе де ла Фуэнте
- Новому наставнику сборной Испании 61 год.
- В качестве футболиста защищал цвета Атлетика, Севильи, Алавеса.
- В составе Атлетика дважды становился чемпионом Испании (1982/83, 1983/84) и обладателем Кубка Испании (1983/84).
- Тренерскую карьеру начал в командах региональных лигах. Работал с юношескими командами Севильи и Атлетика.
- В 2013 году возглавил юношескую сборную Испании, с которой выиграл чемпионат Европы 2015 года (U-19).
- В 2018 году стал тренером "молодежки" Испании, которую привел к золоту чемпионата Европы 2019 года.
- Летом 2021 года де ла Фуэнте руководил олимпийской сборной Испании на футбольном турнире Олимпийских игр-2020 в Токио, приведя свою команду в серебряные награды.