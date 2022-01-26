В сборную через постель: в Габоне задержали чиновника за сексуальное насилие над футболистами

После вылета сборной Габона из Кубка африканских наций в стране разгорелся скандал вокруг футбольного чиновника. Президента высшей лиги Габона Сержа Момбо задержали правоохранительные органы. Его обвиняют в насилии над игроками.

Одна из жертв рассказала об изнасиловании

Арест был осуществлен 25-го января после возвращения Сержа Момбо в столицу Габона – Либревиль.

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Сообщается, что он задержан по обвинению в домогательствах к молодым игрокам. Футбольный чиновник якобы требовал у игроков предоставить услуги интимного характера как условие для получения места в национальных сборных.

В начале января британский таблоид The Guardian информировал, что молодые футболисты сборной Габона обвинили Момбо в сексуальных домогательствах.

Одна из жертв рассказала, что в 2014 году Момбо изнасиловал его в отеле во время тренировочного сбора.

Другая жертва заявила следующее: "После домашнего матча он сказал мне: "Если ты хочешь играть, ты должен сделать для меня то, что я захочу".

Габонский чиновник опроверг заявления о насилии. Он также опроверг информацию, что предоставил габонскому футбольному тренеру Патрику Ассуму Эйе мальчиков для сексуального насилия.

Последний тренировал команду Габона U-17. Момбо якобы помогал ему соблазнять несовершеннолетних футболистов. По делу задержаны еще два тренера.

Власти Габона и ФИФА также взялись за дело

Комитет по этике ФИФА еще 10-го января начал расследование. В то же время президент Габона Али Бонго назвал обвинения в распространенном сексуальном насилии "очень серьезным делом".

В правительстве Габона объявили, что проведут судебное расследование относительно возможного сексуального насилия над детьми и молодыми людьми во всех видах спорта в стране.

Момбо был переизбран президентом высшей футбольной лиги Габона в июне 2021 года. Он бывший полицейский.