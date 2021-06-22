Критика за игру с Австрией

Бывший голкипер сборной Украины Рустам Худжамов остался недоволен игрой подопечных Андрея Шевченко. Экс-футболист не хочет становиться в ряды хейтеров сборной, но все ждали большего от украинских игроков.

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Худжамов выделил сразу несколько причин, которые могли принести с собой поражение в игре с австрийцами. Также он отметил и понты нескольких украинских игроков, которые мешают на футбольном поле.

Как есть, так есть. Не хочется бросаться дерьмом в сборную. Возможно, не хватило настроя. Может, неправильную тактику выбрали. Думаю, есть пара футболистов, которым нужно меньше понтов разбрасывать, руками махать на поле,

– заявил Худжамов.

Вратарь верит, что удача может улыбнуться сборной Украины. Теоретические шансы остаться на Евро-2020 еще есть. Поэтому всех сторонников команды Шевченко нужно только надеяться на чудо.

Худжамов тоже вызывался в расположение сборной Украины. Однако имеет в своем активе лишь один матч и ноль пропущенных голов. Рустам сыграл в товарищеском поединке против Сербии в 2009 году, который завершился гостевой победой Украины со счетом 0:1. В апреле 2020 года голкипер повесил бутсы на гвоздь.

О шансах сборной Украины выйти в плей-офф Евро-2020 читайте по ссылке.