Сборной России засчитали техническое поражение в матче чемпионата мира по хоккею
Сборной России засчитали поражение в матче молодежного чемпионата мира со Словакией. Причина – случаи заражения коронавирусом в составе российской команды.
Матч Словакия – Россия должен был пройти 30 декабря. Россиянам засчитано поражение со счетом 0:1.
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По данным источника, положительный тест на коронавирус сдал лидер сборной России Матвей Мичков.
Не первый случай на турнире
Турнир проходит в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Ранее на чемпионате мира уже отменили два матча из-за коронавируса: американцам засчитали поражение в игре со швейцарцами, а чехам — в игре с финнами. При обнаружении на турнире коронавируса у игрока вся команда отправляется на карантин.
Россияне успели провести на групповом этапе две игры: проиграли шведам со счетом 3:6 и победили швейцарцев со счетом 4:2. Последний матч группового этапа с американцами запланировано на 1 января (начало в 05:30 по киевскому времени).
- 10 сборных разбиты на две группы по пять команд, из которых в плей-офф выйдут четыре лучшие. Плей-офф стартует 2 января, финальный матч состоится в ночь на 6 января.