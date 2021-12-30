Сборной России засчитали техническое поражение в матче чемпионата мира по хоккею

Сборной России засчитали поражение в матче молодежного чемпионата мира со Словакией. Причина – случаи заражения коронавирусом в составе российской команды.

Матч Словакия – Россия должен был пройти 30 декабря. Россиянам засчитано поражение со счетом 0:1.

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По данным источника, положительный тест на коронавирус сдал лидер сборной России Матвей Мичков.

Не первый случай на турнире

Турнир проходит в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Ранее на чемпионате мира уже отменили два матча из-за коронавируса: американцам засчитали поражение в игре со швейцарцами, а чехам — в игре с финнами. При обнаружении на турнире коронавируса у игрока вся команда отправляется на карантин.

Россияне успели провести на групповом этапе две игры: проиграли шведам со счетом 3:6 и победили швейцарцев со счетом 4:2. Последний матч группового этапа с американцами запланировано на 1 января (начало в 05:30 по киевскому времени).