Матч Словаччина – Росія мав пройти 30 грудня. Росіянам зараховано поразку з рахунком 0:1.

До слова Шанс для Луніна: Куртуа та ще три гравці Реалу заразилися коронавірусом

За даними джерела, позитивний тест на коронавірус здав лідер збірної Росії Матвій Мичков.

Не перший випадок на турнірі

Турнір проходить у канадських Едмонтоні та Ред-Дірі. Раніше на чемпіонаті світу вже скасували два матчі через коронавірус: американцям зарахували поразку у грі зі швейцарцями, а чехам — у грі з фінами. При виявленні на турнірі коронавірусу у гравця вся команда вирушає на карантин.

Росіяни встигли провести на груповому етапі дві гри: програли шведам з рахунком 3:6 та перемогли швейцарців з рахунком 4:2. Останній матч групового етапу з американцями заплановано на 1 січня (початок о 05:30 за київським часом).