Премьер-министр Польши пообещал футболистам и тренерскому штабу сборной премиальные в размере 30 миллионов злотых, что составляет около 6 миллионов евро. Однако свое слово Матеуш Моравецкий не сдержал.

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Обещали одно, а получили в итоге ничего

Сборная Польши со второго места вышла из группы "С", уступив лишь Аргентине. В трех турах поляки набрали 4 очка. Интересно, что польская команда сыграла все возможные результаты – победа над Саудовской Аравией (2:0), мировая с Мексикой (0:0) и поражение от Аргентины (0:2).

Вылетели союзники Украины в 1/8 финала ЧМ-2022. Обидчиком поляков стали действующие чемпионы мира французы, легко пробившиеся в четвертьфинал соревнований 3:1.

Интересно, что польская команда разделилась на два лагеря – одни поверили в обещания премьер-министра страны, другие наоборот не слишком взяли себе в голову его слова.

Среди поверивших оказались как раз лидеры команды Роберт Левандовский и Войцех Щенсны. В коллективе сборной из-за этого вопроса возникли даже конфликты. Некоторые футболисты выступали за равное распределение обещанной суммы, а были и такие, кто отмечал игровое время.

Однако в отличие от СМИ, футболисты и тренерский штаб национальной команды отрицали все слухи о конфликте и обещанной премии.

К слову. Обидчик Польши уже добрался до финала Мундиаля в Катаре. В решающем матче Франция сыграет против Аргентины во главе с Лионелем Месси. Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря в 17:00 (по киевскому времени).