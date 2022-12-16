Прем'єр-міністр Польщі пообіцяв футболістам та тренерському штабу збірної преміальні у розмірі 30 мільйонів злотих, а це близько 6 мільйонів євро. Однак свого слова Матеуш Моравецький не дотримав.
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Обіцяли одне, а отримали у результаті нічого
Збірна Польщі з другого місця вийшла із групи "С", поступившись лише Аргентині. У трьох турах поляки набрали 4 очки. Цікаво, що польська команда зіграла в усі можливі результати – перемога над Саудівською Аравією (2:0), мирова з Мексикою (0:0) та поразка від Аргентини (0:2).
Вилетіли союзники України в 1/8 фіналу ЧС-2022. Кривдником поляків стали чинні чемпіони світу французи, які легко пробились у чвертьфінал змагань 3:1.
Цікаво, що польська команда розділилась на два табори – одні повірили в обіцянки прем'єр-міністра країни, а інші навпаки не надто взяли собі до голови його слова.
Серед тих, хто повірив виявились якраз лідери команди Роберт Левандовський та Войцех Щенсни. У колективі збірної через це питання виникли навіть конфлікти. Деякі футболісти виступали за рівний розподіл обіцяної суми, а були й такі, хто наголошував на ігровому часі.
Однак на відміну від ЗМІ, футболісти та тренерський штаб національної команди заперечили усі чутки про конфлікт та обіцяну премію.