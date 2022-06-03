Сборной нужен 12-й игрок: стартовала продажа билетов на домашние матчи Украины в Лиге наций

Первый месяц лета очень насыщен на матчи сборной Украины. Национальная команда начнет свой путь в групповом раунде Лиги наций.

Насыщенный июнь

11 июня подопечные Александра Петракова сыграют свой первый домашний матч в Лиге наций. Однако его сложно назвать домашним.

Стоит узнать Украинские фанаты раскупили все билеты на ключевой матч Уэльс – Украина

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, национальная команда не может провести поединки на родных стадионах. Поэтому УАФ выбрало для проведения "домашних" матчей Польшу, ставшую настоящим другом и союзником в войне против врага.

В этот раз соседняя страна помогла нам на спортивном фронте. Арена "ЛКС" в польском Лодзи примет сразу два поединка Украины. 11 июня "сине-желтые" сыграют против Армении, а уже 14 июня примут Ирландию, с которой 8 июня будут встречаться в первой для себя игре в Лиге наций.

Как купить пропуск на матч

Для начала нужно пройти регистрацию на сайте. После чего следует зайти на свой электронный ящик, куда придет активная гиперссылка для активации аккаунта.

Следующий шаг – создать профиль болельщика. Чтобы приобрести билет, нужно нажать на "Стать болельщиком". Только после этого вы сможете купить пропуск на игру.

Также можно забронировать билеты.

В продаже появились билеты на эти поединки. Их цена стартует от 40 злотых (вторая категория) и 60 злотых (первая категория). Купить билеты на матчи украинской сборной можно по ссылке.

Чтобы пройти в чашу стадиона, нужно обязательно напечатать электронный билет на соответствующий матч.

Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций

Ирландия – Украина (8 июня)

(8 июня) Украина – Армения (11 июня)

– Армения (11 июня) Украина – Ирландия (14 июня)

– Ирландия (14 июня) Шотландия – Украина (21 сентября)

(21 сентября) Армения – Украина (24 сентября)

(24 сентября) Украина – Шотландия (29 сентября)

Последний домашний матч Украины в Лиге наций состоится 27 сентября. Соперником нашей сборной будет хорошо знакома украинским фанатам Шотландия.