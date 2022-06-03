Насыщенный июнь
11 июня подопечные Александра Петракова сыграют свой первый домашний матч в Лиге наций. Однако его сложно назвать домашним.
Стоит узнать Украинские фанаты раскупили все билеты на ключевой матч Уэльс – Украина
Из-за полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, национальная команда не может провести поединки на родных стадионах. Поэтому УАФ выбрало для проведения "домашних" матчей Польшу, ставшую настоящим другом и союзником в войне против врага.
В этот раз соседняя страна помогла нам на спортивном фронте. Арена "ЛКС" в польском Лодзи примет сразу два поединка Украины. 11 июня "сине-желтые" сыграют против Армении, а уже 14 июня примут Ирландию, с которой 8 июня будут встречаться в первой для себя игре в Лиге наций.
Как купить пропуск на матч
- Для начала нужно пройти регистрацию на сайте. После чего следует зайти на свой электронный ящик, куда придет активная гиперссылка для активации аккаунта.
- Следующий шаг – создать профиль болельщика. Чтобы приобрести билет, нужно нажать на "Стать болельщиком". Только после этого вы сможете купить пропуск на игру.
- Также можно забронировать билеты.
Чтобы пройти в чашу стадиона, нужно обязательно напечатать электронный билет на соответствующий матч.
Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
- Ирландия – Украина (8 июня)
- Украина – Армения (11 июня)
- Украина – Ирландия (14 июня)
- Шотландия – Украина (21 сентября)
- Армения – Украина (24 сентября)
- Украина – Шотландия (29 сентября)