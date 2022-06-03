Насичений червень

11 червня підопічні Олександра Петракова зіграють свій перший домашній матч у Лізі націй. Однак його складно назвати домашнім.

Варто дізнатись Українські фанати розкупили усі квитки на ключовий матч Уельс – Україна

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке розпочалось 24 лютого, національна команда не може провести поєдинки на рідних стадіонах. Тому УАФ обрало для проведення "домашніх" матчів Польщу, яка стала справжнім другом та союзником у війні проти ворога.

Цього разу сусідня країна допомогла нам на спортивному фронті. Арена "ЛКС" у польському Лодзі прийме одразу два поєдинки України. 11 червня "синьо-жовті" зіграють проти Вірменії, а вже 14 червня приймуть Ірландію, з якою 8 червня зустрічатимуться у першій для себе грі у Лізі націй.

Важливо. У продажі вже з'явились квитки на ці поєдинки. Їх ціна стартує від 40 злотих (друга категорія) та 60 злотих (перша категорія). Придбати квитки на матчі української збірної можна за посиланням.

Як придбати перепустки на матч

Спершу потрібно пройти реєстрацію на сайті. Після чого слід зайти на власну електронну скриньку, куди прийде активне гіперпосилання для активації акаунту.

Наступний крок – створити профіль уболівальника. Щоб придбати квиток потрібно натиснути на "Стати уболівальником". Лише після цього ви зможете купити перепустку на гру.

Також можна забронювати квитки.

Щоб пройти у чашу стадіону потрібно обов'язково видрукувати електронний квиток на відповідний матч.

До слова. Останній домашній матч України у Лізі націй відбудеться аж 27 вересня. Суперником нашої збірної буде вже добре знайома українським фанатам Шотландія.

Календар матчів збірної України у Лізі націй