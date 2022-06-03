Насичений червень

11 червня підопічні Олександра Петракова зіграють свій перший домашній матч у Лізі націй. Однак його складно назвати домашнім.

Варто дізнатись Українські фанати розкупили усі квитки на ключовий матч Уельс – Україна

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке розпочалось 24 лютого, національна команда не може провести поєдинки на рідних стадіонах. Тому УАФ обрало для проведення "домашніх" матчів Польщу, яка стала справжнім другом та союзником у війні проти ворога.

Цього разу сусідня країна допомогла нам на спортивному фронті. Арена "ЛКС" у польському Лодзі прийме одразу два поєдинки України. 11 червня "синьо-жовті" зіграють проти Вірменії, а вже 14 червня приймуть Ірландію, з якою 8 червня зустрічатимуться у першій для себе грі у Лізі націй.

Як придбати перепустки на матч

  • Спершу потрібно пройти реєстрацію на сайті. Після чого слід зайти на власну електронну скриньку, куди прийде активне гіперпосилання для активації акаунту.
  • Наступний крок – створити профіль уболівальника. Щоб придбати квиток потрібно натиснути на "Стати уболівальником". Лише після цього ви зможете купити перепустку на гру.
  • Також можна забронювати квитки.

Щоб пройти у чашу стадіону потрібно обов'язково видрукувати електронний квиток на відповідний матч.

Календар матчів збірної України у Лізі націй

  • Ірландія – Україна (8 червня)
  • Україна – Вірменія (11 червня)
  • Україна – Ірландія (14 червня)
  • Шотландія – Україна (21 вересня)
  • Вірменія – Україна (24 вересня)
  • Україна – Шотландія (29 вересня)