Насичений червень
11 червня підопічні Олександра Петракова зіграють свій перший домашній матч у Лізі націй. Однак його складно назвати домашнім.
Варто дізнатись Українські фанати розкупили усі квитки на ключовий матч Уельс – Україна
Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке розпочалось 24 лютого, національна команда не може провести поєдинки на рідних стадіонах. Тому УАФ обрало для проведення "домашніх" матчів Польщу, яка стала справжнім другом та союзником у війні проти ворога.
Цього разу сусідня країна допомогла нам на спортивному фронті. Арена "ЛКС" у польському Лодзі прийме одразу два поєдинки України. 11 червня "синьо-жовті" зіграють проти Вірменії, а вже 14 червня приймуть Ірландію, з якою 8 червня зустрічатимуться у першій для себе грі у Лізі націй.
Як придбати перепустки на матч
- Спершу потрібно пройти реєстрацію на сайті. Після чого слід зайти на власну електронну скриньку, куди прийде активне гіперпосилання для активації акаунту.
- Наступний крок – створити профіль уболівальника. Щоб придбати квиток потрібно натиснути на "Стати уболівальником". Лише після цього ви зможете купити перепустку на гру.
- Також можна забронювати квитки.
Щоб пройти у чашу стадіону потрібно обов'язково видрукувати електронний квиток на відповідний матч.
Календар матчів збірної України у Лізі націй
- Ірландія – Україна (8 червня)
- Україна – Вірменія (11 червня)
- Україна – Ірландія (14 червня)
- Шотландія – Україна (21 вересня)
- Вірменія – Україна (24 вересня)
- Україна – Шотландія (29 вересня)