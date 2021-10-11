Сборная ждет: Ребров второй раз подряд стал лучшим тренером месяца в ОАЭ
11 октября 2021 , 19:50Читати новину українською
Источник:24 канал
Украинский наставник клуба Аль-Айн Сергей Ребров признан лучшим тренером сентября в чемпионате ОАЭ. Это второе подряд подобное достижение для украинца.
Первую личную награду Ребров получил по итогам августа – первого месяца работы в Аль-Айне, который он возглавил летом 2021-го. Тогда он одержал три победы в трех поединках, которые позволили ему возглавить турнирную таблицу в чемпионате ОАЭ.
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В прошлом месяце же Аль-Айн под руководством украинца добыл две победы, еще два матча команда Реброва свела к ничье. Команда еще ни разу не проигрывала во внутреннем первенстве в этом сезоне.
Коротко о достижениях Реброва
- Перед работой с Аль-Айном Ребров работал в венгерском Ференцвароше, Аль-Ахли из Саудовской Аравии, а также в Динамо.
- Реброва дважды подряд признавали лучшим тренером года в Венгрии, когда он возглавлял Ференцварош. Причем в последнем сезоне под руководством украинского тренера команда впервые за 25 лет выступила в групповой стадии Лиги чемпионов, а также одержала победу в чемпионате с рекордным показателем очков.
- Ребров был основным претендентом на пост тренера сборной Украины после того, как ее покинул Андрей Шевченко. Однако не смог возглавить национальную команду из-за контрактных обязательств с клубом.