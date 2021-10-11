Сборная ждет: Ребров второй раз подряд стал лучшим тренером месяца в ОАЭ

Украинский наставник клуба Аль-Айн Сергей Ребров признан лучшим тренером сентября в чемпионате ОАЭ. Это второе подряд подобное достижение для украинца.

Первую личную награду Ребров получил по итогам августа – первого месяца работы в Аль-Айне, который он возглавил летом 2021-го. Тогда он одержал три победы в трех поединках, которые позволили ему возглавить турнирную таблицу в чемпионате ОАЭ.

Смотрите также Вместо сборной Украины: Ребров триумфально дебютировал в чемпионате ОАЭ

В прошлом месяце же Аль-Айн под руководством украинца добыл две победы, еще два матча команда Реброва свела к ничье. Команда еще ни разу не проигрывала во внутреннем первенстве в этом сезоне.

Коротко о достижениях Реброва