Першу особисту нагороду Ребров отримав за підсумками серпня – першого місяця роботи у Аль-Айні, який він очолив влітку 2021-го. Тоді він здобув три перемоги у трьох поєдинках, які дозволили йому очолити турнірну таблицю у чемпіонаті ОАЕ.

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У минулому місяці ж Аль-Айн під керівництвом українця добув дві перемоги, ще два матчі команда Реброва звела до нічиєї. Команда ще жодного разу не програвала у внутрішній першості в цьому сезоні.

Коротко про досягнення Реброва