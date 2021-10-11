Першу особисту нагороду Ребров отримав за підсумками серпня – першого місяця роботи у Аль-Айні, який він очолив влітку 2021-го. Тоді він здобув три перемоги у трьох поєдинках, які дозволили йому очолити турнірну таблицю у чемпіонаті ОАЕ.
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У минулому місяці ж Аль-Айн під керівництвом українця добув дві перемоги, ще два матчі команда Реброва звела до нічиєї. Команда ще жодного разу не програвала у внутрішній першості в цьому сезоні.
Коротко про досягнення Реброва
- Перед роботою із Аль-Айном Ребров працював в угорському Ференцвароші, Аль-Ахлі із Саудівської Аравії, а також у Динамо.
- Реброва двічі поспіль визнавали найкращим тренером року в Угорщині, коли він очолював Ференцварош. Причому в останньому сезоні під керівництвом українського тренера команда вперше за 25 років виступила в груповій стадії Ліги чемпіонів, а також здобула перемогу в чемпіонаті з рекордним показником очок.
- Ребров був основним претендентом на посаду тренера збірної України після того, як її залишив Андрій Шевченко. Проте не зміг очолити національну команду через контрактні зобов'язання з клубом.