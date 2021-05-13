Сборная УПЛ по версии InStat
Самым полезным футболистом прошлого чемпионата УПЛ по средним оценкам InStat стал защитник Динамо Денис Попов. Защитник киевлян получил 300 баллов.
Смотрите также Лига шапито: как клубы УПЛ гастролировали в прошлом сезоне
В десятку лучших игроков сезона попали по пять представителей Динамо и Шахтера. Там оказалось шестеро украинцев и четыре легионера.
Лучшим вратарем был признан Анатолий Трубин, центрбеком – Денис Попов, фланговым защитником – Виталий Миколенко, центрхавом – Алан Патрик, атакующим полузащитником – Марлос, фланговым хавбеком – Виктор Цыганков, а форвардом – Захедитабар Шахаб.