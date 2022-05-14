Українці продовжують виборювати медалі

Упродовж десятого дня змагань українці завоювали 13 нагород, з яких 5 золоті, 6 срібні та 2 бронзові. Чоловіча збірна з волейболу вперше виграла турнір.

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Ще до початку змагального дня Україна гарантувала собі п'ять медалей: фінали у пляжному волейболі відбувалися між українцями, а в бронзовому матчі у жіночому волейболі суперниці українок знялися (через коронавірус у команді). Тож два "золота", два "срібла" та одна "бронза" – в активі українців.

Також нашим атлетам вдалося здобути шість нагород у легкій атлетиці, а окрім того – "срібло" у чоловічому волейболі (програш у фіналі збірній Туреччини) та "золото" у чоловічому баскетболі.

Чоловіча команда вперше стала уперше в історії стала чемпіоном Дефлімпіади з баскетболу.

Як виступили українці у 10-й день змагань

"Золото" : чоловічий баскетбол, легка атлетика – жіноча естафета 4х400 метрів, чоловіча естафета 4х400 метрів, пляжний волейбол – Микола Цапленко / Олександр Полторацький (чоловіки, Україна №1), Раїса Рилова / Юлія Ярошевська (жінки, Україна №1)

: чоловічий баскетбол, легка атлетика – жіноча естафета 4х400 метрів, чоловіча естафета 4х400 метрів, пляжний волейбол – Микола Цапленко / Олександр Полторацький (чоловіки, Україна №1), Раїса Рилова / Юлія Ярошевська (жінки, Україна №1) "Срібло" : чоловічий волейбол, легка атлетика – Наталія Урсуленко (метання диска), Катерина Потапенко (потрійний стрибок), Дмитро Вишинський (біг на 200 метрів), пляжний волейбол – Сергій Тарасов / Дмитрій Ренькас (чоловіки, Україна №2), Юлія Черненко / Анна Затилкіна (жінки, Україна №2)

: чоловічий волейбол, легка атлетика – Наталія Урсуленко (метання диска), Катерина Потапенко (потрійний стрибок), Дмитро Вишинський (біг на 200 метрів), пляжний волейбол – Сергій Тарасов / Дмитрій Ренькас (чоловіки, Україна №2), Юлія Черненко / Анна Затилкіна (жінки, Україна №2) "Бронза": жіночий волейбол, легка атлетика – Юлія Матвієвська (потрійний стрибок)

Зверніть увагу! Таким чином національна команда завоювала 129 медалей – 56 золотих, 37 срібних та 36 бронзових. І за показником здобутих медалей, і за кількістю "золота" Україна йде одноосібним лідером у медальному заліку Дефлімпіади-2021.

Дефлімпіада – спортивні змагання серед людей з порушенням слуху. Турнір триватиме до 15 травня.