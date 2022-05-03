Сборная Украины завоевала 9 медалей в первый день Дефлимпийских игр

В бразильском городе Кашиас-ду-Сул стартовала 24-е по счету летние Дефлимпийские игры. Украинская сборная начала соревнования по 9 наградам.

Триумфальное начало Дефлимпиады

Уже в первый соревновательный день сборная Украины пополнила нашу копилку аж 9 наградами, шесть из которых наивысшее. Наши дефлимпийцы начали свой путь на Играх с золота в дебютном велоспорте. На высшую ступень пьедестала поднялась Елизавета Топчанюк.

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Украинка торжествовала в спринте на 1000 метров.

Три золота и две медали стране в Бразилии принесли каратисты. Новоиспеченными чемпионами Дефлимпиады стали Карина Янчук (кумите, весовая категория 68 килограммов), Александр Махно (кумите, весовая категория 84 килограммов) и Александр Черняев (палача).

Дефлимпийские игры – это состязание среди спортсменов с нарушением слуха.

Александр Кальник, Александр Черняев, Александр Тритяк завоевали "серебро" в командном первенстве (палача). На вторую ступень подиума также поднялся Николай Пантюшин (кумите, весовая категория 84 килограмма).

Плавание стало той дисциплиной, которая принесла Украине еще три медали – две золотые и одну бронзовую. Золотыми призерами стали – Илья Султанов (50 метров баттерфляй), Иван Зиненко, Артем Карныш, Владислав Адамович, Ростислав Якубовский, Алексей Литвиненко, Илья Султанов, Алексей Коломиец и Максим Дудник (мужская эстафета 4х100 метров вольным стилем).

В настоящее время единственную для Украины бронзовую медаль получила Ирина Терещенко, которая стала третьей на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Наши спортивные герои записали для украинцев видео с известными во всем мире лозунгами "Слава Украине" - "Героям Слава". На церемонии открытия Дефлимпийских игр в Украине устроили овации.

Видео от украинских дефлимпийцев из Бразилии