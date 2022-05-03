Отдал жизнь за свободу украинского народа

Война унесла жизни еще одного украинского защитника. По информации издания "Фокус" Андрей Котовенко погиб под Харьковом, где сейчас идут адские бои за украинскую территорию против оккупантов.

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Андрей, в твою честь и память будет поднят флаг Украины на многих международных соревнованиях. Тебя будут помнить, как защитника Украины, отдавшего свою жизнь за наше будущее! Отомстим! Светлая память!,

– говорится в публикации.

В комментариях под публикацией сын героя Украины уточнил, что отец погиб 2 мая в четыре часа утра.



Детали гибели Андрея Котовенко / Скриншот из комментариев

Что известно об Андрее Котовенко

Уроженец Ровенщины, еще раньше ушедший защищать Украину от врага. В боях вблизи донецкого аэропорта получил серьезные ранения. Но благодаря характеру он перенес целую гору операций и отказался от ампутации.

После реабилитации Андрей Котовенко представлял родную страну на Играх Непокоренных, где в 2021 году получил бронзовую награду в дисциплине жим лежа.

Годом ранее (в 2020-м) надел на свою шею серебряную медаль чемпионата Европы, проходившего в Словакии.

Более известен в военном круге как "Кот". Даже после всех пережитых событий Котовенко снова взял оружие в руки, чтобы выгнать врага из родной страны.

Напомним, что война недавно унесла еще одну жизнь украинского героя. 5 апреля трагически погиб Дмитрий Сидорук. 21 апреля во Львове десятки военных, львовян и гостей города Льва пришли в храм, чтобы почтить защитника.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам украинского Героя!

Полный текст публикации по фейсбуку

Сегодня, 2 мая, погиб Андрей Котовенко.

Украина снова несет непоправимые потери, наша команда Warrior Games снова оплакивает побратима.

Андрей Котовенко жил Украиной. Он жил ее свободой и честью.

Андрей, в твою честь и память будет поднят флаг Украины на многих международных соревнованиях. Тебя будут помнить, как защитника Украины, отдавшего свою жизнь за наше будущее!

Отомстим! Светлая память!

Реквизиты для помощи семье Андрея:

5168745112175101 Котовенко Татьяна Владимировна