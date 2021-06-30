Украина заработала более 15 миллионов на Евро-2020

30 июня 2021 , 16:06
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Источник:

24 канал

Сборная Украины по футболу впервые в истории дошла до 1/4 финала чемпионата Европы. Историческое достижение украинских футболистов принесло немалый заработок.

На групповом этапе сборная Украины заработала 10,75 миллиона евро. Украина получила 9,25 миллиона евро как участник финальной части Евро-2020 и дополнительные 1,5 миллиона евро за победу над Северной Македонией (2:1).

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Сборная Украины заработала 16 миллионов евро

Несмотря на поражения Нидерландам и Австрии сборная Украины вышла в 1/8 финала. Призовые за участие на этой стадии составляют 2 миллиона евро.

Несмотря на то, что Украина победила Швецию (2:1) и вышла в 1/4 финала – призовые "сине-желтых" вырастут еще на 3,25 миллиона евро.

Максимальные призовые, которые Украина может заработать на Евро-2020, – 38 миллионов евро. Для этого Украине нужно выиграть чемпионат Европы.

Распределение призовых на Евро-2020:

  • Победа в матче группового этапа – 1,5 миллиона евро
  • Ничья в матче группового этапа – 750 тысяч евро
  • 1/8 финала – 2 миллиона евро
  • 1/4 финала – 3,25 миллиона евро
  • Полуфинал – 5 миллионов евро
  • Финалист – 7 миллионов евро
  • Победитель – 10 миллионов евро
Автор: Михайло Гема