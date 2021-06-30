Украина заработала более 15 миллионов на Евро-2020
Источник:24 канал
Сборная Украины по футболу впервые в истории дошла до 1/4 финала чемпионата Европы. Историческое достижение украинских футболистов принесло немалый заработок.
На групповом этапе сборная Украины заработала 10,75 миллиона евро. Украина получила 9,25 миллиона евро как участник финальной части Евро-2020 и дополнительные 1,5 миллиона евро за победу над Северной Македонией (2:1).
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Сборная Украины заработала 16 миллионов евро
Несмотря на поражения Нидерландам и Австрии сборная Украины вышла в 1/8 финала. Призовые за участие на этой стадии составляют 2 миллиона евро.
Несмотря на то, что Украина победила Швецию (2:1) и вышла в 1/4 финала – призовые "сине-желтых" вырастут еще на 3,25 миллиона евро.
Максимальные призовые, которые Украина может заработать на Евро-2020, – 38 миллионов евро. Для этого Украине нужно выиграть чемпионат Европы.
Распределение призовых на Евро-2020:
- Победа в матче группового этапа – 1,5 миллиона евро
- Ничья в матче группового этапа – 750 тысяч евро
- 1/8 финала – 2 миллиона евро
- 1/4 финала – 3,25 миллиона евро
- Полуфинал – 5 миллионов евро
- Финалист – 7 миллионов евро
- Победитель – 10 миллионов евро