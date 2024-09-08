Обязательным элементом церемонии закрытия Паралимпийских игр является парад спортсменов. Среди участников шествия были представители сборной Украины, пишет 24 Канал.

К теме Онлайн-трансляция церемонии закрытия Паралимпийских игр-2024 в Париже

Выход украинской делегации на церемонии закрытия Паралимпиады-2024

На Паралимпийских играх в Париже приняли участие 140 украинских атлетов. Они соревновались в рекордных для нашей страны 17-ти видах спорта.

Украинские параатлеты завоевали 82 медали на Играх в Париже. Наибольшее количество наград в медальную копилку принесли пловцы. Не удивительно, что сине-желтый флаг на церемонии закрытия доверили чемпиону Паралимпийских игр в плавании Александру Комарову. Вместе с ним флаг понесет фехтовальщица Елена Федота-Исаева.

Из-за сырой погоды в Париже украинские паралимпийцы надели дождевики.

Сборная Украины на церемонии закрытия / скриншот из трансляции Суспільного

Олександр Комаров та Олена Федота-Ісаєва пронесли український прапор на параді стягів під час церемонії закриття Ігор.

Видео выхода украинских знаменосцев