С двумя дебютантами: Ребров объявил список футболистов на решающий матч с Италией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился со списком футболистов, вызванных на матч против Италии в рамках отбора на Евро-2024.

В сборную Украины вызвали 26 футболистов. Еще четыре игрока попали в резервный список.

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Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – Шахтер), Александр Тимчик, Владислав Дубинчак (оба – Динамо), Виталий Мыколенко (Эвертон, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Александр Сваток (Днепр-1), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – Шахтер), Александр Караваев (Динамо), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси, Англия), Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия), Руслан Малиновский (Дженоа, Италия), Александр Пихаленок (Днепр-1);

Нападающие: Артем Довбык (Жирона, Испания), Роман Яремчук (Валенсия, Испания), Даниил Сикан (Шахтер).

Резервный список: Денис Попов, Виталий Буяльский, Владислав Ванат (все – Динамо), Назарий Русин (Сандерленд, Англия).

Стоит отметить, что в списке вызванных игроков – два дебютанта. Это – защитники Владислав Дубинчак и Максим Таловеров.

Также в сборную Украины снова получил вызов Даниил Сикан. Нападающий в течение 2021 – 2022 годов уже сыграл шесть матчей за национальную команду, отличившись одним голом. Но впервые сыграет под руководством Сергея Реброва.

Футболисты вместе соберутся 13 ноября в польском Гданьске. И там будут готовиться к матчу против Италии до 18 ноября. После этого их будет ожидать поездка в немецкий Леверкузен, где 20 ноября и состоится матч против Италии.

При этом в сообщении УАФ не указано, что сборная Украины перед игрой против Италии проведет еще один матч. Ведь календарь матчей для сборных предполагал такую возможность 16 или 17 ноября. И в Италии очень настаивали, чтобы украинцы сыграли товарищеский матч. Ведь "скуадра адзурра" 17 ноября сыграет против Северной Македонии. И там не очень хотят, чтобы у украинцев было больше времени на подготовку к матчу и отдых.