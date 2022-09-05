Сборная Украины вышла в плей-офф Евробаскет-2022

Сборная Украины по баскетболу гарантировала себе место в плей-офф чемпионата Европы. Команда выиграла первые два матча в группе.

Сборная Украины удачно стартовала на Евробаскет-2022, в первом матче разгромив Великобританию 90:61. Далее украинцы вырвали победу с разницей в одно очко над сборной Эстонии - 74:73.

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Эти две победы позволили сборной Украины выйти в лидеры группы. А после того, как Эстония и Великобритания проиграли свои третьи матчи на турнире – и обеспечить себе место в плей-офф. Ведь из группы выходят четыре лучшие команды из шести. Украинцы гарантировали себе место в первой четверке уже после этих первых двух матчей – Эстония и Великобритания уже не смогут обойти нашу команду в турнирной таблице.

5 сентября сборная Украины проведет матч против одного из хозяев турнира – сборной Италии. Далее нашу команду ожидает не менее тяжелый матч против одного из фаворитов турнира – против Греции 6 сентября. 8 сентября наши баскетболисты сыграют против сборной Хорватии.

В плей-офф наша команда сыграет против одного из соперников группы D. Это может быть Польша, Израиль, Сербия, Чехия или Финляндия.