Венгрия – Украина 2:1

Заброшенные шайбы: Галло (2) – Михнов

Венгрия стала вторым соперником Украины на международном турнире Euro Ice Hockey Challenge. К сожалению, украинцы потерпели второе подряд обидное поражение.

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В первом периоде обе сборные по хоккею забросили по шайбе. В составе украинской сборной отличился Андрей Михнов, сравнявший счет.

Во второй 20-минутке венгры забросили в ворота Украины второй раз. Снова обидчиком "сине-желтых" стал Вильмоса Галло.

Украинцам не удалось отыграться – 2:1 победа Венгрии.

Напомним, что в первом поединке украинцы уступили по буллитам Италии (4:3). Этот турнир стал для "сине-желтых" частью этапа подготовки к чемпионату мира-2022 в дивизионе 1В.

К слову. Чемпионат мира-2022 состоится в польском Катовице (25 апреля – 1 мая).