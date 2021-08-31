Сборная Украины второй раз подряд проиграла Турции финал Мемориала Банникова: видео

Завершился XVII футбольный Мемориал Виктора Банникова. В финальном матче сборная Украины (U17) проиграла Турции – 1:1 (3:5 в серии пенальти).

Украина U-17 – Турция U-17 1:1 (пен 3:5)

Голы: Кремчанин, 10 – Кылычсой, 75

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В составе сборной Украины мяч забил Кремчанин. Основное время завершилось вничью 1:1. В серии пенальти победили турецкие футболисты – 5:3.

Ранее в групповом турнире Украина обыграла Армению (4:0) и Болгарию (1:0), а также сыграла вничью с командой Беларуси (2:2).

Интересно, что в 2019 году в финале Мемориала Банникова сборная Украины U-17 тоже уступила в серии пенальти сборной Турции – 1:1 (пен. 4:5).

Украина U-17 – Турция U-17: видео матча