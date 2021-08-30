На трансферах украинские клубы заработали 864 миллиона долларов. Это 11-е место в мире. Больше всего же заработали испанские клубы – 6,2 миллиарда долларов.

Зато потратили украинские клубы за этот период свыше 500 миллионов долларов. Это всего лишь 17-е место в списке. В первой пятерке Англия (12,4 миллиарда долларов), Испания (6,7 миллиарда долларов), Италия (5,6 миллиарда долларов), Германия (4,4 миллиарда долларов) и Франция (4 миллиарда долларов).

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Поэтому положительное сальдо в 363,3 миллиона долларов позволяет Украине занимать десятое место в рейтинге по прибылям от трансферов. Первое место в этом рейтинге – у Португалии. Тамошние клубы за десять лет потратили 1,3194 миллиарда долларов, а заработали 4,2755 миллиарда долларов. Разница составила 2,9562 миллиарда долларов.

Трансфер с участием украинского клуба попал и в топ-70 самых дорогих переходов за это время. Речь идет о трансфере Фреда из Шахтера в Манчестер Юнайтед в 2018 году, который оказался на 43-м месте. ФИФА не опубликовала точную сумму перехода, однако Transfermarkt оценил этот переход в 69 миллионов долларов.

Наибольшими расточителями же являются английские клубы: их сальдо отрицательное – 7,2295 миллиарда долларов. Так как из 12,4176 миллиарда долларов, потраченных на трансферы, они продали только на 5,1881 миллиарда долларов. В первой пятерке также Китай (1,1558 миллиарда долларов), Италия (1,3148 миллиарда долларов), Германия (926,7 миллиона долларов) и Россия (838,1 миллиона долларов)

Также украинские футболисты оказались на 13-м месте по количеству трансферов. Всего за эту декаду было осуществлено 2 282 перехода украинцев. Лидирует Бразилия – 15 128 переходов их футболистов.

Украина занимает 26-е место в рейтинге по входящим трансферам – 1 374 футболиста за это время перешли в украинские клубы из-за рубежа. Бразилия на первом месте с 6 157 входных трансферов. Однако эксперты отмечают, что большинство этих трансферов – это возвращение бразильских футболистов после выступлений заграницей.

В то же время 1 882 трансфера заграницу сделали украинские клубы.

Динамо заняло 22-е место по количеству футболистов, которых отдали в аренду – 85. Лидирует МанСити – "горожане" отдали в аренду 232 своих футболистов за это время.