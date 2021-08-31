Україна U-17 – Туреччина U-17 1:1 (пен 3:5)

Голи: Кремчанін, 10 – Киличсой, 75

До слова Українські клуби – на 11-у місці за заробленими грошима на трансферах за 10 років

У складі збірної України м’яч забив Кремчанин. Основний час завершився внічию 1:1. В серії пенальті перемогли турецькі футболісти – 5:3.

Раніше в груповому турнірі Україна обіграла Вірменію (4:0) і Болгарію (1:0), а також зіграла внічию з командою Білорусі (2:2).

Цікаво, що в 2019 році в фіналі Меморіалу Баннікова збірна України U-17 теж поступилася в серії пенальті збірній Туреччини – 1:1 (пен. 4:5).

Україна U-17 – Туреччина U-17: відео матчу