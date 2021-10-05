Сборная Украины встретилась с детьми из "Охматдета" перед матчем с Финляндией: фото

Сборная Украины во главе с Александром Петраковым провела первую тренировку накануне матча отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии.

Украинская сборная провела первую полноценную тренировку

В расположение сборной Украины прибыли уже все игроки, выступающие за рубежом. Всего в обойме сборной находится 24 футболиста.

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5 октября сборная провела первую полноценную тренировку на сборе перед важными поединками, которая состоялась на поле УТК имени В. Банникова.

После тренировки футболисты провели встречу с детьми 8 – 16 лет по инициативе голкипера сборной – Андрея Пятова.

Игроки пообщались с детьми из клиники "Охматдет", которые восстанавливаются после тяжелых операций.



Сборная Украины встретилась с детьми из Охматдета / Фото УАФ

Вечером сборная проведет еще одну тренировку.

Матч против Финляндии состоится на выезде 9 октября. 12 октября команда Петракова будет принимать во Львове Боснию и Герцеговину.