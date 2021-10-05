Українська збірна провела перше повноцінне тренування

У розташування збірної України прибули вже всі гравці, які виступають за кордоном. Всього в обоймі збірної перебуває 24 футболісти.

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5 жовтня збірна провела перше повноцінне тренування на зборі перед важливими поєдинками, яке відбулось на полі НТК імені В. Баннікова.

Після тренування футболісти провели зустріч з дітьми 8 – 16 років за ініціативи голкіпера збірної – Андрія Пятова.

Гравці поспілкувались з дітьми з клініки "Охматдит", які відновлюються після важких операцій.



Збірна України зустрілась з дітьми з Охматдиту / Фото УАФ

Ввечері збірна проведе ще одне тренування.

Матч проти Фінляндії відбудеться на виїзді 9 жовтня. 12 жовтня команда Петракова прийматиме у Львові Боснію і Герцеговину.