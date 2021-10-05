Українська збірна провела перше повноцінне тренування
У розташування збірної України прибули вже всі гравці, які виступають за кордоном. Всього в обоймі збірної перебуває 24 футболісти.
Варте уваги Україна – Боснія і Герцеговина: де купити квитки на матч відбору на чемпіонат світу у Львові
5 жовтня збірна провела перше повноцінне тренування на зборі перед важливими поєдинками, яке відбулось на полі НТК імені В. Баннікова.
Після тренування футболісти провели зустріч з дітьми 8 – 16 років за ініціативи голкіпера збірної – Андрія Пятова.
Гравці поспілкувались з дітьми з клініки "Охматдит", які відновлюються після важких операцій.
Збірна України зустрілась з дітьми з Охматдиту / Фото УАФ
Ввечері збірна проведе ще одне тренування.