Украинская сборная провела первую полноценную тренировку
В расположение сборной Украины прибыли уже все игроки, выступающие за рубежом. Всего в обойме сборной находится 24 футболиста.
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5 октября сборная провела первую полноценную тренировку на сборе перед важными поединками, которая состоялась на поле УТК имени В. Банникова.
После тренировки футболисты провели встречу с детьми 8 – 16 лет по инициативе голкипера сборной – Андрея Пятова.
Игроки пообщались с детьми из клиники "Охматдет", которые восстанавливаются после тяжелых операций.
Сборная Украины встретилась с детьми из Охматдета / Фото УАФ
Вечером сборная проведет еще одну тренировку.