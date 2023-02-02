Жеребьевка к Евро-2025 состоялась в швейцарском Ньоне. В отборочном цикле примут участие 52 европейских сборных U-21.
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Результат жеребьевки
Сборная Украины, как всегда, попала на самый нелегкий путь. "Сине-желтые" сеялись из второй корзины и попали в группу F. Там секстет со сборной Украины сформируют команды, такие как Англия, Сербия, Северная Ирландия, Азербайджан и Люксембург.
В финальной части Евро-2025 участие примет в общей сложности 16 команд. Это Словакия, хозяйка турнира, и еще 15 сборных, которые окажутся сильнейшими в квалификационном раунде. В частности, это 9 победителей групп, 3 команды, которые станут лучшими среди вторых мест, и еще 3, которые окажутся победителями плей-офф между остальными вторыми местами. России у отбора к молодежному Евро нет.
Результаты в отборе к Евро-2021 будущих соперников Украины
- Сборная Англии и Украины единственная, кому из этого секстета удалось пробиться на ближайшее молодежное Евро. Сборная "трех львов" еще и заняла первую строчку в своей отборочной группе.
- Сербии и Северной Ирландии совсем немного не хватило, чтобы выйти в раунд плей-офф. Обе команды в своих группах заняли третье место. Кстати, сербы в отборе боролись вместе с опередившими их украинцами.
- Что касается Люксембурга и Азербайджана, то они были аутсайдерами своих групп, что, вероятно, будет в будущем также. Первые заняли последнее место в группе, однажды только сыграв вничью. А вторые заняли предпоследнее место в группе, дважды одолев Эстонию, которая в отборе ни одного балла не набрала.