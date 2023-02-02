Жеребкування до Євро-2025 відбулося у швейцарському Ньйоні. У відбірковому циклі участь братиме 52 європейські збірні U-21.
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Результат жеребкування
Збірна України, як завжди, потрапила на ненайлегший шлях. "Синьо-жовті" сіялись з другої корзини та потрапили до групи F. Там секстет зі збірною України сформують команди, такі як: Англія, Сербія, Північна Ірландія, Азербайджан та Люксембург.
У фінальній частині Євро-2025 участь візьме загалом 16 команд. Це Словаччина, яка є господаркою турніру, та ще 15 збірних, які виявляться найсильнішими у кваліфікаційному раунді. Зокрема, це 9 переможців груп, 3 команди, які стануть найкращими серед других місць, та ще 3, які виявляться переможцями плей-офф між рештою других місць. Росії у відбору до молодіжного Євро немає.
Результати у відборі до Євро-2021 майбутніх суперників України
- Збірна Англії та України єдині, кому з цього секстету вдалось пробитись на найближче молодіжне Євро. Збірна "трьох левів" ще й зайняла першу сходинку в своїй відбірковій групі.
- Сербії та Північній Ірландії зовсім трішки не вистачило, аби вийти у раунд плей-офф. Обидві команди у своїх групах зайняли треті місця. До речі, серби у відборі боролись разом з українцями, які їх і випередили.
- Щодо Люксембурга та Азербайджана, то вони були аутсайдерами своїх груп, що ймовірно буде у майбутньому також. Перші зайняли останнє місце в групі, одного разу тільки зігравши внічию. А другі зайняли передостаннє місце в групі, двічі здолавши Естонію, яка у відборі жодного бала не набрала.