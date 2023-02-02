Жеребкування до Євро-2025 відбулося у швейцарському Ньйоні. У відбірковому циклі участь братиме 52 європейські збірні U-21.

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Результат жеребкування

Збірна України, як завжди, потрапила на ненайлегший шлях. "Синьо-жовті" сіялись з другої корзини та потрапили до групи F. Там секстет зі збірною України сформують команди, такі як: Англія, Сербія, Північна Ірландія, Азербайджан та Люксембург.

У фінальній частині Євро-2025 участь візьме загалом 16 команд. Це Словаччина, яка є господаркою турніру, та ще 15 збірних, які виявляться найсильнішими у кваліфікаційному раунді. Зокрема, це 9 переможців груп, 3 команди, які стануть найкращими серед других місць, та ще 3, які виявляться переможцями плей-офф між рештою других місць. Росії у відбору до молодіжного Євро немає.

Результати у відборі до Євро-2021 майбутніх суперників України